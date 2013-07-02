П’яна жінка залишила на вулиці вночі свою дитину

В Одеській області п’яна мати вночі покинула на вулиці свою однорічну дитину.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв’язків з громадськістю ГУ МВС в Одеській області, інцидент стався в селищі Олександрівка, розташованому неподалік від міста Іллічівська.

«О 21:30 на одній з вулиць селища місцеві жителі знайшли дівчинку, яка голосно плакала і якій на вигляд було 8-9 місяців. Небайдужі люди одразу зателефонували до чергової частини Іллічівського міськвідділу міліції. Правоохоронці разом з медичними працівниками прибули на вказане місце. Медики оглянули малечу і відправили до лікарні, а співробітники міліції почали шукати батьків дитини», - повідомили у відділі.

Матір дівчинки виявили через кілька годин - 41-річна мешканка Миколаївської області виявилася настільки п’яною, що забула (як вона запевняє) не тільки про цю дитину, а й про трьох інших, яких вона залишила, за її словами, під опікою бабусі.

Як з’ясувалося, насправді дитині 13 місяців. У Олександрівку її мати приїхала слідом за чоловіком, який кинув її відразу після народження дитини. Жінка разом з немовлям поневірялася, ночувала, де доведеться.

Стосовно матері направлені до суду адміністративні матеріали за ст. 184 ч. 1 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дівчинка перебуває в лікарні. Питанням її подальшої долі займається служба у справах дітей.