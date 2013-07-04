У Врадіївці Дубовик закликав не пікетувати райвідділ міліції

На мітингу біля райвідділу міліції у Врадіївці Миколаївської області до людей вийшов перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.

Як передає кореспондент УНІАН, він оголосив, що немає необхідності влаштовувати протести, підозрюваних у здійсненні злочину заарештовано, тому необхідності зараз стояти перед райвідділом немає.

“Ми готові прийняти вас всіх”, - сказав перший заступник міністра.

Окрім того, Дубовик заявив, що всі співробітники міліції Врадіївки пройдуть переатестацію, ніхто з учасників штурму не заарештований і затримувати нікого не планують.

Він заявив, що жителі, які розгромили райвідділ міліції, діяли під впливом сильних емоцій.

Під стінами Врадіївського райвідділу Миколаївської області мітингують близько 600 осіб, серед них представники опозиційних політичних сил, жителі з інших районів області, а також делегації з Одеси, Києва, Луганська.

Веде мітинг заступник голови миколаївської обласної організації ВО «Свобода» Демид Губський.

Одночасно в приміщенні райвідділу міліції, а також у сусідньому приміщенні Державтоінспекції проходять особисті прийоми громадян, які ведуть члени робочої групи МВС.



Довідка УНІАН. 29-річну мешканку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завдання тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і таксиста Сергія Рябиненка.

Увечері 2 липня, після дводенних протестів жителів Врадіївки, прокуратура Миколаївської області затримала ще одного підозрюваного в здійсненні злочину - капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).