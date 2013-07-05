На Чернігівщині на хабарі затримали землевпорядника

У Чернігівській області правоохоронці затримали землевпорядника селищної ради під час одержання хабара.

Як повідомили в УГЗ МВС України, під час одержання неправомірної вигоди «на гарячому» був затриманий землевпорядник однієї з селищних рад Чернігівської області, який являючись державним службовцем, вимагав та одержав хабар в розмірі 6,5 тисяч гривень від фізичної особи підприємця.

Посадовець вимагав гроші за виготовлення технічної документації на земельну ділянку для розміщення торгового кіоску в селищі.

Стосовно службовця відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Подібні дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.