В Івано-Франківську під час пікету травмували міліціонера

В Івано-Франківську інспектор ДАІ 4 липня отримав опік ноги в результаті вибуху піротехнічного засобу, кинутого учасником пікету біля облуправління МВС з вимогами покарати «врадіївських ґвалтівників».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, правоохоронці забезпечували порядок та безпеку громадян під час пікету, організованого однією із громадських організацій міста.

«Завершивши захід, люди від адмінбудівлі УМВС рухалися по вул. Сахарова. В цей час, один із учасників акції кинув піротехнічний засіб в сторону працівника ДАІ, який саме забезпечував безпеку руху. Внаслідок вибуху піротехніки, інспектор дорожньо-патрульної служби отримав термічний опік гомілки 2-го ступеню,” - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією управління, даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З цього приводу проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН. 4 липня в Івано-Франківську понад 30 молодих активістів перед будівлею обласного управління міліції повели акцію протесту «Ще трохи і вибухне!», вимагаючи покарати «врадіївських ґвалтівників». Організатором акції виступило ГО «Національний Альянс».

Пікетувальники біля дверей управління міліції поклали макет вибухівки, який мав символізувати, що якщо правоохоронці не припинять свавілля, то «народ вибухне акціями непокори».

Довідка УНІАН. 29-річну жительку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завдання тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і таксиста Сергія Рябиненка.

Ввечері 2 липня, після дводенних протестів жителів Врадіївки, прокуратура Миколаївської області затримала ще одного підозрюваного в здійсненні злочину - капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).