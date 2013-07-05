Депутат вимагав 1,5 млн грн за ділянку морського берега

За свої «послуги» депутат однієї з міськрад Запорізької області вимагав від місцевого підприємця 1,5 млн. грн.

Як повідомили в УГЗ МВС України, у таку суму депутат оцінив початок процедури передачі комерсантові земельної ділянки на узбережжі Азовського моря, де той збирався відкрити готельно-розважальний комплекс.

Під час одержання перших 100 тис. грн незаконної вигоди депутата було затримано співробітниками управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.