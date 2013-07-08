На Донеччині невідомі до смерті забили депутата-регіонала

У Донецькій області невідомі смертельно побили депутата районної ради від Партії регіонів Олександра Аксьонова.

Про це газеті «Вести» повідомив начальник Костянтинівського міського відділу міліції Віталій Колупай.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, але подробиць справи поки не розголошують.

Водночас, як повідомляє сайт костянтинівської газети ”Провінція”, в суботу ввечері близько 18:30 годин, Аксьонов разом з родичами перегородили на тракторі дорогу ”крутим донецьким хлопцям”. Після чого ті вийшли з машини і побили Аксьонова.

За деякими даними, ”донецьких” було шестеро і вони були напідпитку. Однак, хто вони - невідомо.

Крім депутатства, Аксьонов займався аграрним бізнесом - очолював сільськогосподарське підприємство ”АКС” (торгівля зерновими).

