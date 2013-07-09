На Кіровоградщині двоє чоловіків і жінка скоїли напад на таксиста

На Кіровоградщині у результаті плану "Перехоплення" працівники Державтоінспекції затримали трьох зловмисників, які з електрошокером напали на чоловіка та заволоділи його автівкою

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, нападниками виявилися 28-річний житель Миколаївської області та двоє жителів Сумської області – 30-річна жінка і 22-річний чоловік. Підозрюваних затримали на території одного з районів Кіровоградщини та доставили до міліції.

Як зазначається у повідомленні, до Добровеличківського РВ УМВС України у Кіровоградській області близько сьомої ранку зателефонував житель районного центру. Пенсіонер повідомив, що у лісосмузі поблизу дороги він виявив чоловіка, прив’язаного до дерева.

Правоохоронці прибули на місце події. Потерпілий, 22-річний житель Миколаївської області, розповів, що вночі у місті Первомайську до нього звернулися двоє чоловіків та жінка і попросили підвезти їх до одного з сіл. Неподалік населеного пункту один із пасажирів-чоловіків раптом наніс водієві ушкодження електрошокером. Потім потерпілого зв’язали скотчем та перевезли у багажнику до лісосмуги. Там свою жертву нападники прив’язали паском до дерева і зникли на його ж авто.

Потерпілий надав працівникам міліції детальну характеристику автомобіля та описав прикмети зловмисників. Для якнайшвидшого їх затримання на території Кіровоградської області було введено в дію план «Перехоплення».

Через дві години працівники відділу ДАІ Маловисківського райвідділу міліції на автодорозі біля одного із сіл затримали розшукуваний автомобіль. У салоні авто перебували троє підозрюваних. Всі вони виявилися жителями інших областей. З автівки правоохоронці вилучили електрошокер.

Зловмисників доставили до Добровеличківського райвідділу міліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно них міри запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна або без такої.