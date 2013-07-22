На Волині керівник підприємства побив та обматюкав журналістку
Правоохоронці проводять розслідування
Волинські правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття та перешкоджання професійній діяльності журналіста нововолинської міської щотижневої газети «Наше місто».
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, на площі біля меморіального комплексу Вічного вогню та пам’ятника Воїну-прикордоннику, що в місті Нововолинську, виник конфлікт між журналістом Наталією Камишниковою та керівником ПП «МП Сантехмонтаж», працівники якого проводили демонтажні роботи.
«Для цього з обласного та міського бюджетів виділили понад 500 тисяч гривень, однак частина депутатів Нововолинської міської ради вважає, що ці гроші доцільніше використати на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць міста. Коли працівник ЗМІ спробувала завадити робітникам демонтувати плити, керівник підприємства, за словами Наталії Камишникової, незважаючи на те, що вона працює журналістом і виконує свої професійні обов’язки, кілька разів штовхнув та нецензурно висловлювався в її адресу», - інформує УЗГ МВС України.
За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.
Журналіст відмовилася від проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.