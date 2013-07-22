На Волині керівник підприємства побив та обматюкав журналістку

Волинські правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття та перешкоджання професійній діяльності журналіста нововолинської міської щотижневої газети «Наше місто».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, на площі біля меморіального комплексу Вічного вогню та пам’ятника Воїну-прикордоннику, що в місті Нововолинську, виник конфлікт між журналістом Наталією Камишниковою та керівником ПП «МП Сантехмонтаж», працівники якого проводили демонтажні роботи.

«Для цього з обласного та міського бюджетів виділили понад 500 тисяч гривень, однак частина депутатів Нововолинської міської ради вважає, що ці гроші доцільніше використати на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць міста. Коли працівник ЗМІ спробувала завадити робітникам демонтувати плити, керівник підприємства, за словами Наталії Камишникової, незважаючи на те, що вона працює журналістом і виконує свої професійні обов’язки, кілька разів штовхнув та нецензурно висловлювався в її адресу», - інформує УЗГ МВС України.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.

Журналіст відмовилася від проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.