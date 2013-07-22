Арбітражний керуючий вимагав від підприємця 150 тисяч доларів хабара

У Рівненській області затримано арбітражного керуючого, який вимагав у одеського підприємця 150 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області.

За його словами, 19 липня до Слідчого управління ГУ МВС звернувся керівник приватної фірми, розташованої і зареєстрованої в Одесі, із заявою про те, що керуючий вимагає у нього хабара за відстрочення ухвалення судового рішення.

Заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (здирництво в особливо великих розмірах).

«У ході проведення слідчих заходів під особистим керівництвом заступника прокурора Одеської області Дениса Черниха на території села Дем’янка Володимирецького району Рівненськой області за підозрою в скоєнні злочину одеські міліціонери затримали керуючого», - сказав співрозмовник агентства.

Ним виявився 33-річний уродженець Рівненськой області, що проживає в Запоріжжі. У нього виявлено пакет з банкнотами в сумі 150 тис. доларів.

«Разом з керуючим там знаходився і його водій. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Хід розслідування за зазначеним кримінальним провадженням контролюється прокуратурою Одеської області», - сказало джерело.