У Донецьку жорстоко побили журналіста

У Донецьку двоє невідомих жорстоко побили журналіста "Дорожнього патруля" Олега Богданова. Міліція розшукує людей, які завдали йому тяжких травм.

"Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та щелепи", - повідомили в міліції.

За фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Якщо нападників знайдуть, на них чекає або обмеження волі до п'яти років, або її позбавлення до чотирьох.

Нагадаємо, що в травні від агресивних "антифашистів" постраждали фотограф Влад Содель та тележурналістка Ольга Сніцарчук.