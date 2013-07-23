Нападника на мера Львова примусово лікуватимуть в божевільні

Прокуратурою Галицького району Львова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканця міста, який 20 липня цього року на площі Ринок у Львові завдав тілесних ушкоджень Львівському міському голові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова, на цей час зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 350 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Враховуючи обставини скоєного правопорушення, 22 липня Галицьким районним судом міста Львова підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та cкеровано на стаціонарну судово-психіатричну експертизу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 32-річний львів’янин, який напав на мера Львова, має психічні захворювання і раніще вже сім разів проходив лікування у психіатричній лікарні.