У ніч на суботу, 20 липня, невідомі напали на наметове містечко хасидів в Умані та вкрали з адміністративної будівлі сейф з $ 50 тис.

"Ми дуже розчаровані цим інцидентом. Найприкріше, що пограбували бідних людей: ці гроші були для паломників, у яких не вистачає грошей на квартири чи будинки", - розповів віце-президент міжнародного благодійного фонду ім. Ребе Нахмана з Брацлава Шимон Бускіла.

Відзначимо, що через місяць велика кількість хасидів приїде до Умані, аби зустріти єврейський новий рік - Рош-ха-Шана, який святкується 4-6 вересня.

"На ці гроші ми мали добудувати містечко, закуповувати їжу. Але паломники все одно приїдуть, адже це їхня святиня", - додав Шимон Бускіла.

У міліції заявляють, що злочинців шукають, а до свята готуються серйозно.

"Ми розуміємо, що це подія міжнародного рівня. І від того, як буде забезпечений порядок, залежить імідж нашої держави", - розповіла глава прес-служби МВС Черкаської області Наталія Таран.

Охороняти порядок під час святкування єврейського нового року будуть 400 міліціонерів, а консультувати їх будуть кілька ізраїльських колег.

Новий 5774-й єврейський новий рік буде святкуватися 4-6 вересня.

Організатори очікують, що у цьому році до Умані приїде не менше 26 тис. паломників.

ТСН