У Житомирі знищили наркотиків на 400 тис. грн

У Житомирі за рішеннями судів знищили велику партію наркотичних засобів та приладів для їх вживання, що були доказами у кримінальних провадженнях.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області з посиланням на начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС Житомирщини Андрія Струпинського, у вогні згоріло 140 кг рослин конопель, макової соломки та амфетаміну, зібраного правоохоронцями влітку цього року в якості доказової бази про вчинені кримінальні правопорушення.

Знищення наркотиків відбувалося під наглядом комісії, до якої увійшли представники управлінь СБУ, МВС та виконавчої служби, на спеціально відведеній території, що знаходиться на значній відстані від жилих масивів Житомира.

Вартість спаленого за цінами «чорного ринку» становить майже 400 тисяч гривень.