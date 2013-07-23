ДАІ попереджає про обмеження руху в столиці 26-28 липня

Державтоінспекція України попереджає про обмеження руху транспорту у столиці 26-28 липня у зв’язку із заходами з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у ці дні в столиці пройдуть заплановані широкомасштабні заходи, в зв’язку з чим передбачено можливе обмеження в русі для транспортних засобів у центральній частині міста.

ДАІ звертається до киян та гостей столиці з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також радить водіям бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, скорегувати маршрути руху, паркувати авто без порушень правил.

Разом з тим у ГУМВС України в м. Києві повідомили, що у зв`язку зі святковими заходами з нагоди 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі на вихідні в центрі столиці буде введено тимчасове обмеження руху транспорту з 7.00 до 21.00.

Зокрема вулиця Хрещатик буде перекрита від вулиці Богдана Хмельницького до Інститутської в суботу з 10.00 до 22.00, а в неділю - з 8.00 до 22.00. Крім того, в суботу тимчасово обмежать рух транспорту по вулиці Трьохсвятительській. Також, у цей день тимчасово закриють проїзд по вулиці Лаврській від площі Слави до Цитадельної і по вулиці Грушевського від Шовковичної до Кріпосного провулка.

У зв`язку з такими обмеженнями Державтоінспекція звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових труднощів і завчасно планувати маршрут свого пересування по місту в ці дні. Для зручності ДАІ пропонує учасникам заходів, які прибудуть автобусами, скористатися паркувальними майданчиками, розташованими біля наступних станцій метро: майданчик біля станцій метро «Червоний Хутір» та «Бориспільська»; станція метро «Лісова» (у двох напрямках); станція метро «Житомирська»; станція метро «Академмістечко»; станції метро «Васильківська» та «Виставковий центр».