У Києві затримали чоловіка, який кілька років викрадав автомобілі

У Києві затримано чоловіка, який упродовж кількох років викрадав автомобілі «ВАЗ» та «ДЕУ».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, викрадач обирав машини, які точно не були обладнані сигналізацією.

За допомогою спеціально зроблених ключів, які він виготовляв сам, чоловік відкривав двері і, завівши машину, за дві хвилини зникав.

В такий спосіб йому вдалося заволодіти 9-ма автомобілями по Києву.

За даними міліції, злочинець завжди добре готувався. Спочатку він орендував гараж терміном на місяць, потім купував новий мобільний телефон та сім-картку, також тільки на період «справи», і вже потім обирав автомобіль.

У гаражі він розбирав авто на запчастини і їх продавав. «З покупцями спілкувався по тому самому новому мобільному телефону. Після останньої проданої запчастини він картку викидав і апарат міняв», - зазначається в повідомленні.

За кожну таку машину в розібраному вигляді з урахуванням всіх автозапчастин зловмисник заробляв 1500-2000 дол., поінформували в міліції.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам співробітників карного розшуку Голосіївського райуправління міліції злочинця затримали та пред’явили йому обвинувачення за ч. 2, ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно). Чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

При цьому в міліції додали, що злочинець вже був раніше судимий і відбув покарання 10 років ув’язнення за угони автотранспорту.