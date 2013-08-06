У Врадіївці поранено дільничного інспектора міліції

У Врадіївці в ході побутової сварки дільничного інспектора міліції ранив з рушниці його батько. Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області.

У ніч на 6 серпня до чергової частини Врадіївського райвідділу міліції по телефону від чергового лікаря місцевої центральної районної лікарні надійшло повідомлення, що в приймальне відділення з вогнепальним пораненням дробом у живіт було доставлено 24-річного чоловіка.

«Правоохоронці під час спілкування з потерпілим встановили, що він працює дільничним інспектором міліції одного з міських відділів УМВС України в Миколаївській області, а живе у Врадіївському районі разом з батьками, - пояснили в секторі зв`язків з громадськістю УМВС. - Учора увечері він прийшов додому, але через якийсь час почув, що його батько свариться з матір`ю. Вийшовши у двір свого будинку, працівник міліції почав заспокоювати батька. Під час сварки батько вистрілив у свого сина з мисливської рушниці».

Співробітники міліції затримали батька і доставили його в приміщення райвідділу, при цьому вилучивши з місця події мисливську рушницю.

Встановлено, що зброя належить батьку потерпілого, який має на неї дозвіл.

За фактом події почато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») і частиною 2 статті 15 Кримінального кодексу України («Замах на вбивство»).

На даний час стан потерпілого стабільний.