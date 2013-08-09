У МВС констатують збільшення кількості масових заходів в Україні

Кількість масових заходів, що проводяться на території України, значно збільшилась - з 66 тисяч, у яких взяли участь майже 46 мільйонів осіб у 2003 році, до 236 тисяч за участю практично 95 мільйонів осіб у 2012 році.

Як повідомляється на сайті МВС, такі дані навів заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк у Кабінеті міністрів України під час відео-конференції на тему: «Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України».

За словами Ратушняка, лише за перше півріччя 2013 року в Україні відбулося вже 116 тисяч масових заходів, в яких взяли участь майже 47 мільйонів осіб. “Під час їх проведення охорону громадського порядку забезпечували майже 446,5 тис. працівників міліції. За цей період стосовно 78 правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 185-1 КУпАП, 31 особу судами притягнуто до адміністративної відповідальності.

Часто учасники акцій вдаються до протиправних дій, порушуючи права і свободи інших людей”, - додав він. При цьому Ратушняк зазначив, що “однією з основних проблем у забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, є відсутність нормального законодавчого врегулювання порядку їх проведення”.

“Наші фахівці беруть участь в опрацюванні з народними депутатами України проекту закону України «Про свободу мирних зібрань», який 4 липня зареєстрований у Верховній Раді України і до тексту цього законопроекту ми намагаємось внести деякі принципові моменти, важливі для нашої роботи щодо забезпечення охорони громадського порядку”, - додав Ратушняк.