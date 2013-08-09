МВС та Нацкомфінпослуг підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, цим документом передбачено співробітництво в усіх напрямках діяльності, що становить взаємний інтерес. Насамперед, щодо протидії злочинам у сфері економіки, запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ з метою підписання Меморандуму відбулася зустріч керівника правоохоронного відомства Віталія Захарченка та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Богдана Візірова.

Основними завданнями співпраці є створення єдиного інформаційного поля для обміну даними та виявлення актуальних проблем функціонування ринку небанківських фінансових послуг. МВС та Нацкомфінпослуг спільно будуть організовувати та вживати заходи, спрямовані на їх розв’язання.

- Між нашими відомствами існує досвід спільної співпраці. Зокрема, щодо усунення негативних наслідків діяльності кредитних спілок та стабілізації ситуації на ринку кредитної кооперації, - підкреслив Віталій Захарченко. - Ми також спільно займалися законопроектом щодо заборони функціонування на території України «фінансових пірамід» та інших сумнівних фінансових схем, що можуть призвести до привласнення коштів громадян.

За словами Віталія Захарченка, за результатами обміну інформацією з державним регулятором щодо кредитних установ, яким призупинено або анульовано ліцензії на здійснення діяльності, упродовж цього року відкрито понад 270 кримінальних проваджень.



Фото: МВС України

- Підписання зазначеного Меморандуму буде сприяти більш плідній взаємодії, прискоренню обміну інформацією. Це надасть можливість забезпечити захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на ринку фінансових послуг, - підкреслив керівник міліцейського відомства.

У свою чергу Богдан Візіров зазначив, що Нацкомфінпослуг приділяє особливу увагу припиненню правопорушень у сфері захисту прав споживачів. Так, за період із квітня цього року відреаговано на більше ніж 1700 звернень щодо порушень прав громадян на отримання страхового відшкодування. Завдяки вжитим Нацкомфінпослуг заходам громадяни вже отримали майже 16,5 млн. грн. відшкодування.

- Меморандум, який ми підписали є додатковим засобом у комплексі дій щодо суттєвої активізації боротьби щодо виявлення різноманітних шахрайських і злочинних схем, спрямованих на легалізацію «брудних» коштів та їх перерозподіл, - підкреслив наостанок Голова Нацкомфінпослуг.

Богдан Візіров подякував керівнику міліцейського відомства за активну позицію та допомогу в боротьбі з економічними злочинами, в тому числі на ринках фінансових послуг.