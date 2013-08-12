У ресторанах офіціанти крадуть гроші з карток клієнтів

У Києві офіціанти в ресторанах крадуть гроші з карток клієнтів. Так, наприклад, адміністратор ресторану "Пивна бочка" за рахунок клієнта оплатив собі кабельне телебачення, поповнив рахунок на телефон і купив подарункові сертифікати на 500 гривень в магазині парфумерії.

В цілому офіціант витратив дві тисячі чужих грошей і отримав три роки умовно, пишуть "Вести".

А ось офіціант кафе "Гранд-Інвест" викрав з карти відвідувача 5,5 тис. гривень, за що отримав рік умовно. Його колега з "Муракамі" поцупив у відвідувача ресторану 2,5 тис. гривень.

У кухарів їдалень згідно з інформацією з реєстру судових рішень інші способи підзаробити. Наприклад, шеф-кухар ресторану "Саваж" викрав сандалі в "Зарі", за що був оштрафований на 1530 гривень. А кухар ресторану "Арена" вночі заліз у відкрите вікно в ресторані "Апетит" і вкрав ніж для м'яса (177 грн), а також кухонні ножиці (29 грн).

А ось кухар мережі "Купідон" вирішила зайнятися наркобізнесом. Вона купувала в інтернеті травичку, частину викурювала сама, а решту продавала знайомим. Попалася жінка на тому, що продала марихуану міліціонеру. Вона розкаялася і отримала за це два роки умовно. Промишляв марихуаною і кухар ресторану "Муракамі", за що отримав термін - три роки умовно. Кухаря "Пузатої хати" міліція затримала з трьома пакетами амфетаміну, які, як запевняв чоловік, він купив для себе.

Заробляє обслуговуючий персонал і на підпільних казино. Зокрема, такою діяльністю зайнялися офіціанти, адміністратори та бармени нічного клубу "Город".

Коли заклад "накрив" "Беркут", вони заявили, що не в курсі, чому у клубі фішки, столи для покеру і рулетка. Шість співробітників заплатили штрафи від 8 до 11 тис. гривень. А адміністратор кафе у Дніпровському районі, який поставив у закладі 20 гральних автоматів, відкараскався штрафом в 170 тис. гривень.

У роботодавців існує чорний список недобросовісних співробітників, проте вносять туди своїх порушників не всі, кажуть у консалтинговій компанії "ОК Консалтинг Груп". "Тому офіціанти, яких спіймали за руку, просто переходять в інші заклади. Найефективніший метод - це робити запис в трудовій, за що саме був звільнений співробітник. Тоді роботу в цій сфері йому буде складно знайти. Особисто я так і роблю", - повідомив керівник компанії Олександр Влодов.

Правоохоронці кажуть, що довести, хто саме зняв гроші з картки клієнта, важко. "Люди приходять відпочити, часто - випити. Офіціанти цим користуються, крім 15-20% за обслуговування, знімають ще "чайові". Але довести це практично неможливо. Клієнти самі винні, адже це, як на базарі - не зрозумів, забарився, а його вже обрахували. Раджу відвідувачам все уважно перевіряти", - заявив начальник прес-служби київської міліції Ігор Михалко.

ТСН