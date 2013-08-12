В Одесі син убив матір, а труп залив бетоном
12:02, 12 серпня 2013Кримінал
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Чоловіку загрожує довічне ув’язнення
У Одесі за підозрою у вбивстві 42-річної жінки затримали 18-річного сина потерпілої.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Правоохоронці встановили, що 18-річний син під час сварки молотком убив свою 42-річну матір.
Після чого, за інформацією правоохоронців, з метою приховування злочину, тіло матері завернув у поліетилен, поклав у диван та залив бетоном. Тіло знайдено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Молодику загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
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