У Житомирі власниця турфірми привласнила 2 млн грн своїх клієнтів

У Житомирі міліція викрила власницю турфірми, яка привласнила понад 2 млн грн своїх клієнтів.

Про це УНІАН повідомила працівник прес-служби обласного УМВС Ольга Номерчук з посиланням на т.в.о. начальника УМВС України в Житомирській області Василя Дячука.

За його словами, у квітні минулого року у міліцію звернувся житомирянин із заявою про те, що став жертвою шахрайства з боку турфірми. Чоловік заплатив кілька десятків тисяч гривень за відпочинок за кордоном, але дістався лише аеропорту, де раптом з`ясувалося, що подорож відміняється через відсутність всіх необхідних документів.

Тоді ж - у квітні 2012 року - міліція відкрила стосовно керівниці житомирської турфірми кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) КК України і почала проводити відповідні перевірки згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством.

Слідом за першим заявником у міліцію десятками почали звертатися й інші ошукані турфірмою житомиряни. Фактично всі історії були ідентичними.

Більш того, власниця турагентства, незважаючи на свій статус фігуранта кримінального провадження, продовжила обманювати людей.

Станом на 12 серпня п.р. правоохоронцями вже встановлено більше сотні постраждалих від шахрайських дій цієї фірми, за 60 заявами її власниці офіційно висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В рамках досудового розслідування проведені санкціоновані обшуки у приміщенні турагентства, де були виявлені і вилучені документи, в тому числі і бухгалтерія, які свідчили про протиправні дії адміністрації.

Загальна сума, на яку обшукала власник житомирського турагентства своїх клієнтів, сягає двох мільйонів гривень. Досудове слідство триває.