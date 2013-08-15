В Україні почали діяти нові правила паркування

Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила паркування. Головна мета цієї ініціативи – забрати з ринку непрофесійних паркувальників.

Головна новація – заборона приватних і корпоративних паркувальних майданчиків. Відтепер послуги з організації стоянок автомобілів мають надавати лише спеціалізовані установи. Тож таблички та шлагбауми інших організацій – тепер поза законом.

"Забороняється суб'єктам господарчої діяльності облаштовувати місця для паркування. Ці місця можуть обладнати тільки оператори, котрим це дозволено", - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.

Банки, готелі та навіть органи влади, які самі собі встановили парковку, займаються самоуправством, упевнені автори ініціативи.

Постанова Кабміну запроваджує суворі правила: хочеш обладнати парковку – найми профільну комунальну структуру. А як ні – плати штраф.

Хто конкретно контролюватиме виконання цих приписів, у МВС чітко не кажуть. Зазначають, що це має робити і міська влада, і міліція.

В одному тільки Києві місць із самовільними парковками – безліч. Конусами для своїх клієнтів "резервують" клаптики узбіччя крамниці, ресторани тощо. Одні запевняють, що в них є всі належні договори з "Київпарксервісом". Інші реагують агресивно або й узагалі заперечують власну причетність до облаштованої зони парковки.

Ринок паркувальних послуг завжди існував на межі закону. Не всі кошти, які сплачуються водіями навіть комунальним паркувальникам, потрапляють у бюджет.

ТСН