У Криму двоє співробітників Міндоходів попалися на хабарі

Правоохоронці затримали двох співробітників кримського управління Міністерства доходів і зборів, які підозрюються в отриманні 63 тис. грн хабара.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно начальника і ревізора-інспектора одного з відділів.

Наглядове відомство відкрило провадження за частиною 4 статті 368 КК України (отримання хабара).

”Посадовців викрито в отриманні неправомірної вигоди за неповне відображення порушень вимог податкового законодавства у діяльності підприємства, зменшення розміру донарахованих податків і штрафних санкцій. У цілому вони одержали від комерсантів 63 тис. грн”, - йдеться у повідомленні прокуратури.