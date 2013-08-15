6-річний син міліціонера врятував 4-річну дитину

6-річний син майора міліції Андрія Давискиба на пляжі в Севастополі рятував 4-річного хлопчика, який впав у воду з пірсу.

Як зазначено в повідомленні Управління зв’язків із громадськістю МВС України, 4-річний малюк з сачком намагався зловити маленьких рибок. Глибина тут сягає близько 2 метрів. Хтось з дорослих, стрибаючи у воду з пірсу, випадково зачепив малюка, і той упав у море. 6-річний Михайло, що стояв поряд інстинктивно стрибнув у воду і, схопивши за руку малюка, що йшов під воду, крикнув: «Тримайся!». Малюк схопився за Мішу, і той став підтягуватися до сходів. Закріпившись за ними, 6-річний рятувальник допоміг дитині піднятися на пірс.

Таким чином, нещасного випадку на пляжі вдалося уникнути. Обидва хлопці були трохи налякані - один пережив стрес, коли впав у море, а його рятівник розповів мамі, що допоміг іншому хлопчикові, пояснюючи подряпини на тілі, які з переляку залишив врятований малюк.

«Куди потім побіг хлопчик, я не бачив, мабуть, до своєї мами. Я теж побіг до мами, у мене боліли спина й живіт там, де хлопчик мене подряпав, коли у воді тримався за мене», - розповідає Михайло.

«Я спостерігала за сином з берега. Він плаває дуже добре, і тому була спокійна, коли він ходив стрибати з пірса у воду. Але дуже злякалася, коли побачила, як Міша намагався дістатися до сходів з вчепившимся за нього малям, - ділиться з нами мама Михайлика. - Звичайно, я пишаюся своїм сином, він не розгубився і допоміг дитині. Мама з хлопчиком до нас не підходили. Я її теж не шукала. Все обійшлося добре, всі залишилися живі, а це найголовніше».

Міша Давискиба виглядає старше свого віку. З ранніх років займається греко-римською боротьбою, спортивними танцями і дуже любить плавати. Його батько, Андрій Миколайович, в.о. начальника кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в м. Севастополі весь вільний від роботи час віддає синові.

На питання про те, чи знає Міша, чим займається його тато, хлопчик відповів: «Він рятує дітей. Тих, хто потрапив у біду або загубився, а ще він їх захищає від злих людей. І я теж, коли виросту, буду допомагати людям».