Міліціонери Київщини розкрили жорстоке вбивство таксиста, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Київській області.

Зазначається, що кілька днів тому о 22.00 годині до чергової частини Броварського міського відділення міліції зателефонував 27-річний чоловік і повідомив, що невідома особа нанесла йому ножове поранення, намагаючись заволодіти автомобілем ВАЗ. Потерпілий встиг назвати свій номер мобільного телефону і те, що він, намагаючись втекти від нападника, перебуває в полі, поблизу села Скибин, що на Київщині. Надалі зв`язок перервався.

Оперативний черговий відразу скерував слідчо-оперативну групу та наряд патрульної служби міліції за викликом, але потерпілого не виявили. До глибокої ночі продовжували пошуки міліціонери пораненого водія та автомобіля, але безрезультатно.

Вранці, о 5-й годині до пошуків залучили солдатів внутрішніх військ та членів громадських формувань. Понад 100 гектарів відкритої місцевості обстежили пошуковці, поки на узбіччі дороги, поблизу села Рожівка, виявили пошкоджений автомобіль у перевернутому стані після дорожньо-транспортної пригоди.

Ретельні пошуки водія тривали дві доби. І тільки на третій день у лісопосадці, з численними ножовими пораненнями, на відстані близько 15-ти км від того місця, яке вказував потерпілий, оперативники знайшли його тіло.

Того ж дня, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, був затриманий і доставлений до місцевої міліції підозрюваний у скоєнні нападу.

Ним виявився раніше судимий 30-річний мешканець Броварського району. Під тиском незаперечливих доказів він зізнався у скоєному і розповів, що, перебуваючи напідпитку викликав таксі. Коли виїхали за населений пункт, попросив таксиста, аби той зупинив автомобіль і безпричинно наніс удар ножем водію. Таксист вискочив із салону автомобіля з мобільним телефоном і почав тікати, заховався за дерево і ще встиг зателефонувати по «102» та повідомити про напад. Злякавшись відповідальності, пасажир вирішив знайти та вбити його. Почувши розмову по мобільному, наздогнав свою жертву і з жорстокістю наніс 14 ножових поранень. А для того, щоб приховати труп, намагався його підпалити.

Покинувши понівечене тіло, сів за кермо викраденого автомобіля, але, проїхавши певну відстань, не впорався з керуванням і допустив перекидання.

Працівниками слідчого відділення Броварського міськвідділу міліції по даному факту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка карається на строк від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічно.

Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід – арешт. Досудове слідство триває, з’ясовуються всі обставини злочину.