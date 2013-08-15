У Львові викрили підпільний цех „брендової горілки”

У Львові співробітники міліції 14 серпня викрили підпільний цех, який постачав фальсифіковану горілку під марками відомих брендів у торгівельні заклади міста.

Як розповів УНІАН начальник Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Львівського міського управління міліції Юрій Василишин, днями була отримана інформація про те, що в одному зі складських приміщень, розташованих на вулиці Зоряній у місті Львові, невідомі особи займаються виготовленням наркотичних засобів.

З метою перевірки цієї інформації, співробітники ВБНОН, отримавши відповідну ухвалу Галицького районного суду міста Львова, провели обшук вказаного вище складського приміщення.

«Під час обшуку складського приміщення правоохоронці виявили факт зберігання марок акцизного збору у кількості 16 533 одиниці з явними ознаками підроблення. Ці марки використовували для наклеювання на пляшки з підробленою горілкою, яку тут також виготовляли з метою подальшої реалізації через торгові мережі міста Львова. Міліціонери вилучили 1 503 пляшки фальсифікованої горілки, яку готували до реалізації», - розповів Юрій Василишин.

У приміщенні підпільного складу-виробництва також виявили та вилучили дозатори, корки, клейонку для сортування пляшок з «горілкою».

„Про добре налагоджену систему виготовлення й збуту фальсифікату говорить і те, що кожен з працівників цього підпільного складу непогано заробляв. Працюючи у режимі п’ятиденного робочого графіку, кожен з працівників отримував щодня по 150 гривень за виконану роботу. Попередньо встановлено, що середній щомісячний оборот від такого виробництва сягав від 80 тисяч до 100 тисяч гривень”, - зазначив Юрій Василишин.

З’ясовано, що зловмисники продавали алкоголь-фальсифікат по 16 гривень за півлітрову пляшку у торгівельну мережу міста, де відповідно до „бренду” фальсифікату робилися свої націнки.

Співробітники слідчого відділу Львівського міського управління міліції розпочали кримінальне провадження за ознаками статті 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї). Слідчі встановлюють замовників цього підпільного виробництва, а також перелік і місця розташування торгових точок, куди здійснювали реалізацію небезпечного для споживача фальсифікату горілку.

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