Захарченко знає, як підвищити авторитет міліції

Практичне впровадження у життя нових критеріїв діяльності не можливе без залучення громадських інституцій. Врахування їх думок та пропозицій має підвищити авторитет міліції. Про це сказав Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко на нараді з питань розвитку партнерства між МВС та Професійною спілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, міністр наголосив, що співпраця з профспілками наблизить роботу міліції до людських потреб, спрямує на реальні результати.

За словами керівника правоохоронного відомства, соціальний діалог допоможе також створити повноцінну систему правового і соціального захисту самих працівників ОВС. Він також додав, що укладена між міністерством та ПАП ОВС України Галузева угода – приклад тісної співпраці з громадськістю.

«Наша спільна мета – об’єднати зусилля МВС та Професійної спілки у формуванні ефективної соціальної політики відомства, - зазначив Віталій Захарченко.

Він також наголосив на тому, що пріоритети започаткованих перетворень в системі органів внутрішніх справ спрямовані, насамперед, на модернізацію відносин між громадянином і державою, відхід від старої, ментально застарілої правоохоронної моделі функціонування МВС.



Фото: МВС України



Окрім цього, Захарченко зазначив, що в один момент всі питання, безумовно, не вирішаться, для цього потрібен певний час і неабиякі спільні зусилля.

«Саме від того, як кожен конкретний керівник, незалежно від свого чину, дослуховується до нагальних проблем пересічного міліціонера – залежить взаєморозуміння, моральний клімат у колективі та, як результат, підвищення рівня ефективності нашої роботи», – підкреслив міністр.

Окрім цього, Захарченко запропонував присутнім вести постійний діалог МВС з профспілками, адже питання, які сьогодні піднімалися дуже важливі та болючі, і лише об’єднавшись їх можна вирішити.