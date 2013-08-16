Столична міліція 19 серпня посилить охорону порядку біля КМДА

Столичні правоохоронці 19 серпня з метою охорони громадського порядку та забезпечення безпеки і нормальної діяльності Київської міської ради посилять охорону під час проведення заходів з масовою участю громадян біля КМДА.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

«Відповідно до заявок поданих до Київської міської державної адміністрації орієнтовно в заходах візьмуть участь близько 20 тисяч громадян», - повідомили у міліції.

Також уточнила, що «для забезпечення охорони громадського порядку в м. Києві під час проведення масових заходів та забезпечення безпеки і нормальної роботи Київської міської ради столичною міліцією підготовлені відповідні розрахунки сил і засобів в достатній кількості для охорони громадського порядку».

Правоохоронці нагадують, що учасники масових заходів «під час їх проведення зобов`язані дотримуватись громадського порядку, виконувати всі законні вимоги працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання порядку». «Учасникам заходів забороняється мати при собі зброю та інші засоби, спеціально призначені для фізичного ушкодження, а також вибухові, займисті, отруйні та інші небезпечні речовини, засоби наглядної агітації, які принижують честь та гідність інших громадян», - зазначили у міліції і звернули увагу на «неприпустимість порушення порядку, зокрема, нанесенню матеріальної шкоди адміністративним будівлям або приміщенням».

При цьому правоохоронці закликають киян та гостей міста не порушувати громадський порядок.