У Чернівцях викрили два підпільних цехи з фасування цементу

У Чернівцях правоохоронці вилучили близько 20 тонн фальсифікованого цементу. У результаті проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці одночасно задокументували два підпільних цехи з фасування низькопробної цементної суміші під маркою відомого виробника.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Підприємці закуповували суміш у Львівській області, а пакети виготовляли самотужки. Реалізовували підробку відомим будівельним товариствам, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи за кошти Державного бюджету України на території Чернівецької області.

Діяльність «горе-бізнесмени» здійснювали без належних дозволів та висновків Державної санітарно-епідеміологічної служби, Держгірпромнагляду, екологічної інспекції тощо.

За даним фактом відриті провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Триває досудове розслідування.