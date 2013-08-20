За часи незалежності в Україні загинуло 1016 міліціонерів

Масштабна акція «Запали свічку пам’яті» пройде в Україні вперше. Вона відбудеться 22 серпня, у День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 22 серпня о 10.00 в кожному районному або міському райвідділі внутрішніх справ його працівники запалять свічки, а також вшанують пам’ять загиблих колег-правоохоронців хвилиною мовчання.

Подібна масштабна акція проводиться в державі вперше. Участь у ній візьмуть працівники усіх територіальних підрозділів внутрішніх справ України.

За часи незалежності в Україні при виконанні службових обов’язків загинуло 1016 працівників органів внутрішніх справ, а 7536 правоохоронців отримали поранення.