У центрі Донецька невідомі спалили українські прапори

21 серпня невідомі підпалили державні прапори України на флагштоках навпроти Донецького міськвиконкому.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області, за фактом пошкодження прапорів відкрито кримінальне провадження.

«21 серпня до Ворошиловського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що невідомий шляхом підпалу пошкодив 5 прапорів, які були розташовані біля центрального входу в будівлю Донецької міськради», – зазначено в повідомленні міліції.



Фото: ГУ МВС України у Донецькій області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

Співробітниками Ворошиловського РВ проводиться розслідування, встановлюються обставини події, приймаються всі необхідні заходи щодо встановлення підозрюваних.