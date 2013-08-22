У центрі Донецька невідомі спалили українські прапори

09:30, 22 серпня 2013
Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження

21 серпня невідомі підпалили державні прапори України на флагштоках навпроти Донецького міськвиконкому.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області, за фактом пошкодження прапорів відкрито кримінальне провадження.

«21 серпня до Ворошиловського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що невідомий шляхом підпалу пошкодив 5 прапорів, які були розташовані біля центрального входу в будівлю Донецької міськради», – зазначено в повідомленні міліції.


Фото: ГУ МВС України у Донецькій області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

Співробітниками Ворошиловського РВ проводиться розслідування, встановлюються обставини події, приймаються всі необхідні заходи щодо встановлення підозрюваних.

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