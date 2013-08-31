У Києві затримано більш як 9,5 тис. нетверезих водіїв - ДАІ

У Києві з початку року затримано більш як 9,5 тис. водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю столичного управління ДАІ.

При цьому в Державтоінспекції констатували, що останнім часом стало більше випадків, коли нетверезі водії ставали винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Так, з початку року на столичних автодорогах зареєстровано 372 ДТП за їх участю, в яких загинули 5 осіб та 82 особи отримали травми різної ступені тяжкості.

«Працівники ДАІ здійснюють ряд заходів, спрямованих на виявлення нетверезих водіїв: наряди дорожньо-патрульної служби щодня чергують в місцях концентрації ДТП, а також біля місць проведення масових заходів і відпочинку громадян.

Щодоби наші співробітники відлучають від керма в середньому 40-45 водіїв, що дозволяють собі керувати транспортом у нетверезому стані», - поінформував начальник управління столичної Державтоінспекції Анатолій Курінний.

Зокрема, за його даними, на пасажирському автомобільному транспорті за серпень задокументовано та знято з маршрутів 13 водіїв автобусів у стані алкогольного сп’яніння.

Державтоінспекція нагадує, що окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2550 до 3400 гривень, законодавство передбачає такі види стягнень, як адміністративний арешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин), оплатне вилучення транспортного засобу та позбавлення права керування транспортним засобом.