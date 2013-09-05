До Умані приїхало вже майже 27 тис. паломників, - міліція

До Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – майже 27 тис. паломників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманського МВ УМВС у Черкаській області, станом на вечір 4 вересня до міста приїхали майже 27 тис. паломників-хасидів із 15 країн світу, серед них понад 2,5 тис дітей та 15 жінок. Найбільше паломників із Держави Ізраїль, Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Киргизстану, Російської Федерації та Іспанії. Прибувають прочани до Умані, в основному, автобусами з міжнародних аеропортів ”Бориспіль”, Одеси та Вінниці. Автобуси з паломниками ще продовжують прибувати.

У 2011 році в Умані була зафіксована рекордна кількість хасидів - 26038 паломників. Торік їх приїхало майже 23 тисяч прочан. Масове паломництво до могили Цадика Нахмана розпочалось 1988 року. Тоді на прощу прибуло 200 осіб брацлавських хасидів.

4 вересня ввечері паломники відзначали іудейський новий рік - Рош-га-Шана. Святкування триватимуть до 6 вересня. А вже з 7 вересня паломники почнуть від’їжджати з Умані.

Як повідомляв УНІАН, цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.