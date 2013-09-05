На Донеччині міліція на вулиці затримала жінку з пістолетом

У місті Дружківці Донецької області правоохоронці на вулиці затримали жінку з саморобним пістолетом.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, співробітником слідчого підрозділу міліції в Дружківці на одній з вулиць міста сьогодні була зупинена 29-річна безробітна місцева жителька, у якої правоохоронцями був вилучений саморобний одноствольний пістолет шомпольного типу з ґнотовим загорянням.

Проводиться розслідування.