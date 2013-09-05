У Миргороді міліція вилучила фальсифікованих цигарок на 36 тис.

У Миргороді правоохоронці виявили факт зберігання та збуту фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України та з підробленими марками. Торгівельне місце знаходилося на території ринку міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, реалізацією займалася 39-річна жінка. Постачальником був 35-річний мешканець міста Кременчук.

«Виявлену продукцію – понад 6200 пачок фальсифікату вартістю 36 тис. грн з незаконного обігу вилучено та направлено на дослідження, - говорить начальник Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС Полтавщини Віктор Сергійович. – Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут підакцизних товарів".

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції).