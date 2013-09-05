Матч збірних України і Сан-Марино охоронятиме 586 міліціонерів

6 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться футбольний матч національних збірних України та Сан-Марино. До охорони громадського порядку залучать 568 правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Згідно з інформацією, отриманою від представників стадіону «Арена Львів», для вболівальників збірної футбольної команди Сан-Марино передбачено 100 квитків на перегляд матчу. Загальна кількість людей, які приїдуть для перегляду матчу на стадіоні «Арена Львів», становить приблизно 30 тисяч людей.

З особовим складом органів внутрішніх справ, залученим до охорони громадського порядку, проводять відповідні інструктажі щодо недопущення протиправних дій з боку вболівальників футбольних команд.

5 вересня у приміщенні Львівського міського управління міліції відбулася зустріч з представниками фан-клубу, яким роз’яснено про відповідальність за вчинення під час таких заходів протиправних дій.

Крім того, заплановано провести ще одну зустріч-нараду за участю правоохоронців і керівництва стадіону «Арена Львів» з метою організації охорони громадського порядку під футбольного матчу обох збірних.