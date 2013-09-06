На Волині викрито міліціонера, який «заробляв» на іноземцях

На Волині викрито правоохоронця, який незаконно виготовляв іноземцям тимчасові посвідки на проживання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зловмисника викрито завдяки зусиллям працівників підрозділу внутрішньої безпеки УМВС. За 1 тисячу доларів США працівник одного з районних відділів міліції Волині надавав можливість іноземним громадянам законно перебувати на території України.

Колишній правоохоронець привласнив бланки посвідчень на постійне проживання в Україні та заробляв на своїх махінаціях.

Як зазначається у повідомленні, під час проведення обшуку у затриманого було виявлено та вилучено паспорти громадян України, іноземних громадян, посвідки та іншу службову документацію.

За матеріалами відділу внутрішньої безпеки УМВС України у Волинській області прокуратурою відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення.

З початку 2013 року, підрозділи внутрішньої безпеки МВС розглянули понад 2,5 тисячі звернень громадян.

