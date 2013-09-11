Янукович: Структуру МВС очікує розподіл функцій
08:00, 11 вересня 2013Кримінал
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МВС реформуватимуть
Міністерство внутрішніх справ слід значно реформувати, вважає Президент України Віктор Янукович.
Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Україна» в неділю.
Глава держави зазначив, що структуру МВС очікує розподіл функцій.
«Наприклад, одна з функцій - це слідство. Новий Кримінальний процесуальний кодекс передбачає створення національного слідчого органу», - підкреслив Президент.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде перейменована українська міліція на поліцію, Янукович зауважив, що суть не в назві.
«Всі добре розуміють, що суть не в назві… Найголовніше - це той зміст і та якість, які закладені в роботі цього відомства», - сказав Президент.
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