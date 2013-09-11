Майже 500 п’яних водіїв виявили ДАІшники за добу

За минулу добу працівники Державтоінспекції на дорогах Україні виявили 498 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах було зафіксовано 659 ДТП, у яких 11 осіб загинули і 106 були травмовані.

Загалом за минулу добу ДАІшники склали 8 626 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху.

Також, як зазначається у повідомленні, за минулу добу до органів внутрішніх справ надійшло14 122 заяви та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них 4341 – з ознаками кримінальних правопорушень.

Державтоінспекція нагадує, що окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2550 до 3400 гривень, законодавство передбачає такі види стягнень, як адміністративний арешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин), оплатне вилучення транспортного засобу та позбавлення права керування транспортним засобом.