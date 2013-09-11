На Буковині міліціонер врятував життя молодій дівчині

Близько півгодини майор міліції провів на 15-метровій висоті, вмовляючи 19-річну дівчину не зводити рахунки з життям.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, до чергової частини Новоселицького району надійшло повідомлення про те, що невідома жінка залізла на прожекторну вишку, що біля міського залізничного вокзалу, та погрожує покінчити життя самогубством.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, у складі якої був начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Новоселицького райвідділу В’ячеслав Скицько. Він одразу впізнав дівчину, вона мешкає у сусідньому селі Тарасівці та свого часу перебувала на обліку у СКМСД.

Потенційна самогубця була в стані алкогольного сп’яніння, поводилася неадекватно, не йшла на контакт, лаялась та погрожувала, що стрибне.

Досвідчений працівник міліції розумів, що навіть якщо дівчина не стрибне з власного бажання, то враховуючи її стан, вона може оступитись і впасти. Рішення було прийняте миттєво. Поки рятувальники розгортали брезент, В’ячеслав Дмитрович піднявся на вишку.

Протягом півгодини В’ячеслав Скицько намагався вмовити дівчину злізти на землю, але вона категорично заперечувала, продовжувала нарікати на життя, стрибати по вишці та наражати себе на небезпеку. Тоді міліціонер вирішив піти на хитрощі. Він попросив у дівчини прикурити і поки вона тримала руку з запальничкою, надів на неї наручник, другу частину якого заздалегідь закріпив на своїй руці.

Після цього рятувальники без перешкод опустили «горе-самогубцю» на землю, після чого її передали до рук медиків, які надали дівчині психологічну та медичну допомогу.

До слова, В’ячеслава Скицька місцеві мешканці називають справжнім «ангелом-охоронцем» неблагополучної сім’ї дівчини. Адже це не перший випадок, коли вона намагалася звести рахунки з життям, а декілька років тому міліціонер врятував життя й її нині покійному батькові, який любив випити оковитої.