У Львові формують загін юних міліціонерів

Співробітники кримінальної міліції у правах дітей розпочали формування загону юних міліціонерів Львівщини. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів т. в. о. начальника обласного сектору кримінальної міліції у справах дітей Назар Кобилецький, на початку цього літа було схвалено і погоджено «Положення про загін «Юний міліціонер Львівщини», до складу якого мають увійти ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут.

«Оскільки впродовж літа усі діти були на канікулах і лише у вересні приступили до навчання, то вже зараз розпочали формувати склад загону юних міліціонерів. Сам загін розпочне функціонування у жовтні», – додав Назар Кобилецький.

У міліції наголошують, що завданнями загону є: надання допомоги адміністрації ліцею (школи) і правоохоронним органам у запобіганні і недопущенні порушення громадського порядку, встановлених правил поведінки в начальному закладі і на прилеглій території; інформування адміністрації навчального закладу (ліцею) та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини чи правопорушення; сприяння адміністрації навчального закладу (ліцею) в проведенні заходів, спрямованих на підтримку правопорядку в навчальному закладі та на прилеглій території.

Для виконання своїх завдань учасники загону мають низку визначених прав. Серед них, зокрема, участь у забезпеченні охорони громадського порядку спільно з працівниками органів внутрішніх справ, допомога адміністрації навчального закладу (ліцею) у підтриманні громадського порядку під час проведення загальних заходів, під час перерви, навчальних занять та після їх закінчення, як на території навчального закладу (ліцею), так і на прилеглій території.

Важливим моментом при визначенні завдань юних міліціонерів було надання їм повноважень вносити до адміністрації навчального закладу (ліцею) пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам на території навчального закладу і на прилеглій території, встановлювати причини та умови, що сприяють їх вчиненню.