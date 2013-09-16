У Маріуполі охоронці торгового центру побили американця
17:34, 16 вересня 2013Кримінал
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Чоловік вимагав чек
У Маріуполі охоронці торговельного центру побили 60-річного громадянина США за те, що той вимагав чек на придбаний товар.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, постраждалий звернувся із заявою до міліції, в результаті вжитими заходами встановлено та доставлено до райвідділу міліції двох молодиків — охоронців 21 та 33 років.
Як зазначили в УЗГ МВС, на даний час проводиться перевірка дій охоронців за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.125 (умисне легке тілесну ушкодження) Кримінального кодексу України.
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