У Маріуполі охоронці торгового центру побили американця

У Маріуполі охоронці торговельного центру побили 60-річного громадянина США за те, що той вимагав чек на придбаний товар.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, постраждалий звернувся із заявою до міліції, в результаті вжитими заходами встановлено та доставлено до райвідділу міліції двох молодиків — охоронців 21 та 33 років.

Як зазначили в УЗГ МВС, на даний час проводиться перевірка дій охоронців за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.125 (умисне легке тілесну ушкодження) Кримінального кодексу України.