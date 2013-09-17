У Чернівцях юнак вбив колишнього однокласника

16 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від чернівчанина про те, що ввечері 15 вересня його племінник пішов з дому та не повернувся. Під час проведення першочергових заходів працівники міліції виявили тіло 23-річного хлопця у водоймі неподалік господарства заявника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на тілі загиблого були тілесні ушкодження в області голови. За результатами розтину смерть наступила внаслідок утоплення.

Вжитими заходами працівники міліції встановили, що хлопця вбив його колишній однокласник під час з’ясування стосунків через виниклий конфлікт.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі зловмисник знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання, йому оголошено про підозру.