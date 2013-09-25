У Вінниці міліція затримала торговця марихуаною

Майже 6 кілограмів наркотичного зілля вилучили працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у 34-річного вінничанина. Наркобізнес чоловік організував за місцем проживання.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До працівників міліції надійшла оперативна інформація, що непрацюючий житель міста Вінниці у своєму помешканні по вулиці Київській виготовляє та продає наркотики. Дана інформація знайшла своє підтвердження під час огляду правоохоронцями вказаної квартири. За словами начальника ВБНОН УМВС України у Вінницькій області В’ячеслава Карпенка, у квартирі 34-річного непрацюючого місцевого жителя оперативники вилучили 75 пакетиків наркотичного зілля вагою близько 10 грамів кожний, а також приладдя для подрібнення наркотичних рослин. У підвальному приміщенні будинку, яке належить цьому ж вінничанину, міліціонери виявили три поліетиленові пакети з висушеною коноплею та її насінням. Вага вилученого склала близько 6 кг.

Зі слів господаря квартири, наркотики він виготовляв виключно для власних потреб, а фасував для зручності.

Для чого чоловік насправді займався такою діяльністю, де брав нарковмісне зілля, тепер з’ясовує слідство. За таку діяльність йому доведеться відповідати за ч.2,3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.