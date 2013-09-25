Семеро львів’ян побили двох безпритульних

Чоловік та жінка без постійного місця проживання стали жертвами 7 львів’ян. Спершу зловмисники вимагали у безпритульних гроші, а, отримавши відмову, розпочали бійку. Інцидент стався 24 вересня на вулиці Федьковича у Львові пізно вночі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що тієї ночі виникла сутичка між сімома жителями Львова та 43-річним чоловіком і 56-річною жінкою. Відмовившись дати гроші правопорушникам, які їх вимагали для придбання алкоголю, 43-річного чоловіка без постійного місця проживання побили семеро зловмисників. Жінку, яка була поруч і заступилася за жертву нападу, також побили.

Працівники міліції встановили особи усіх нападників та відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо правопорушників.