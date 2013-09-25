16-річний хлопець убив свого кредитора

У м. Кривий Ріг 16-річний хлопець убив свого 19-річного кредитора.

Як повідомили УНІАН в ГУМВС України в Дніпропетровській області, 23 вересня до Жовтневого райвідділу міліції звернулася жінка, яка повідомила, що кілька днів тому з дому пішов її 19-річний син та досі не повернувся.

Наступного дня громадяни повідомили, що на території недобудованого будинку в Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг знайдено тіло чоловіка з трьома рубленими ранами голови та проломленим черепом.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, виявили тіло, загорнуте в поліетиленову плівку. Це був розшукуваний хлопець.

Було встановлено, що 21 вересня близько 14-ї години він та 16-річний хлопець по мобільному телефону домовилися про зустріч на території недобудованого будинку. Там постраждалий почав вимагати повернути йому 800 грн боргу. Боржник взяв камінь і завдав кілька ударів по голові кредитору. Скоївши вбивство, зловмисник відібрав у померлого мобільний телефон, ноутбук, документи та кросівки, загорнув тіло у поліетиленову плівку і зник з місця злочину.

Зловмисника затримано. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.