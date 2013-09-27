У Криму грабіжники із сокирою і молотком пограбували ювелірку

Кримські правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зухвале пограбування відбулося вдень 25 вересня в селищі Нижньогірське. Всього через кілька годин завдяки оперативності та професіоналізму кримських правоохоронців на зап'ястях нападників клацнули кайданки.

- Троє невідомих, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, увірвалися до ювелірного магазину і заволоділи ювелірними виробами, - розповів заступник начальника - начальник кримінальної міліції ГУМВС України в АР Крим полковник міліції Олександр Суворов.

Як зазначається у повідомленні, у приміщенні торгового закладу в той момент знаходилася продавець і двоє відвідувачів. Зловмисники розбили сокирою та молотком вітрини і забрали лотки з золотими прикрасами. Сума збитку становить близько мільйона гривень.

Продавець і відвідувачі магазину не змогли описати прикмети нападників, оскільки хлопці були в кепках, капюшонах і темних окулярах. Випадковим свідкам вдалося запам'ятати лише автомобіль, на якому зникли невідомі з місця скоєння злочину.

На території автономії був негайно введений оперативний план "Перехоплення", на пошук зловмисників задіяні всі сили і засоби.



Фото: МВС України

Оперативність вжитих заходів незабаром дала позитивний результат - співробітники батальйону патрульної служби при Сімферопольському міському управлінні міліції, патрулюючи Київський район столиці автономії, помітили автомобіль, що рухається, який збігався з описом машини нападників.

Побачивши міліціонерів, зловмисники спробували сховатися, але були затримані. У салоні автомобіля правоохоронці виявили пакети з викраденими ювелірними виробами.

За інформацією інспектора батальйону патрульної служби при Сімферопольському міському управлінні сержанта міліції Артура Скребця, при затриманні зловмисники чинили опір.

Обидва затриманих 24-річних хлопця раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Згідно ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій), підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Проводиться перевірка на причетність затриманих до аналогічних злочинів. Ведеться досудове розслідування.