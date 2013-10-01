Затримали чоловіка, який підпалив іномарку на Закарпатті

На вихідних в селі Минай Ужгородського району на Закарпатті горіла іномарка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За скоєння даного злочину працівники міліції затримали неодноразово судимого громадянина. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ст.194 ч.2 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає відповідальність від 3 до 15 років позбавлення волі.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території області.