За два місяці міліціонери вилучили 4,3 млн пачок цигарок

У Київській області співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ ) МВС затримали групу осіб, які збували велику партію тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

П'ятеро зловмисників, серед яких четверо чоловіків і одна жінка, налагодили незаконний збут цигарок на всій території України. Цей бізнес мав чималий розмах. «Комерсанти» були затримані на місці злочину, під час продажу партії з 40 тисяч пачок цигарок з підробленими марками акцизного збору. У деяких випадках збувальники нелегальної продукції «в темну» використовували фірму, що здійснює доставку вантажів. Під час роботи у справі правоохоронці вилучили в перевізників ще 15 тисяч пачок цигарок.

«За останні кілька місяців ми активізували роботу щодо припинення нелегального обігу цигарок, - розповідає заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Олександр Сидоров. - Особливу увагу приділяємо виявленню каналів нелегального переміщення тютюнових виробів. Так, на автодорозі Київ-Чоп було затримано два вантажні автомобілі, які, згідно з документами, слідували з Полтавської області та перевозили партію шкір для однієї з іноземних фірм. У результаті спільних дій співробітників ДСБЕЗ та митниці було встановлено, що в машинах знаходились 1 млн 200 тисяч пачок цигарок з підробленими акцизними марками».

Впродовж серпня-вересня відкрито 314 кримінальних проваджень за виявленими правопорушеннями у сфері нелегального обігу тютюнових виробів, вилучено майже 4 млн 300 тис. пачок цигарок на понад 35 млн грн, у тому числі 1,8 млн пачок з підробленими акцизними марками, 1,5 млн пачок в загалі без них. Крім того, припинено незаконну діяльність 35 нелегальних оптових тютюнових складів.

До суду передано справу стосовно організаторів підпільного тютюнового заводу, який діяв на території занедбаної плодоовочевої бази у Львівській області. Діяльність нелегального виробництва була припинена навесні нинішнього року.

Завод з промисловою лінією працював безперервно і за добу виробляв до 125 тис. пачок контрафакту. Периметр підприємства був добре оснащений системою відеоспостереження, а для термінової евакуації в разі появи міліції був обладнаний підземний тунель. Під час проведеного обшуку співробітники слідства і ДСБЕЗ виявили та вилучили 350 тис. пачок підроблених цигарок, 30 тонн тютюнової сировини, пакувальний матеріал, а також 1,5 млн. підроблених марок акцизного податку.