У Чернігові міліція затримала у супермаркеті чоловіка з гранатою

У Чернігові 10 жовтня міліція затримала у супермаркеті нетверезого чоловіка з гранатою.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Покупці магазину зателефонували в міліцію, після того, як побачили, що нетверезий чоловік, купляючи горілку, разом із гаманцем витяг ручну гранату. На виклик прибули бійці ”Беркута”. Працівники ДАІ перекрили рух транспорту дорогою, що проходила біля магазину, а слідчо-оперативна група блокувала вхід до торговельного закладу. Чоловіка було оперативно затримано, вибухонебезпечний предмет вилучено.

У наркодиспансері лікарі у затриманого у крові виявили 3,2 проміле алкоголю. Він зізнався, що випив близько 700 мілілітрів горілки.

Предмет, схожий на ручну гранату Ф-1, зараз знаходиться на вибухотехнічній експертизі.

Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), що караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.